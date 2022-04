Voici l’œuvre africaine qui partira dans l’espace

Une femme qui se redresse et des signes mythologiques, comme un lien entre le passé et le futur. © Sébastien Jédor/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À la frontière entre l’art et la science, la première œuvre africaine destinée à l’espace a été dévoilée, le vendredi 8 avril, à Paris. Elle a été réalisée par Géraldine Tobé et Michel Ekéba, de la République démocratique du Congo (RDC) et Jean-David Nkot, du Cameroun. Cette œuvre – ou plus exactement sa reproduction pour des raisons techniques – s’envolera à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes, à la fin de l’année.