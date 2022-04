À Abidjan, en Côte d'Ivoire, on vote aussi pour la présidentielle française

En France, 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, ce dimanche 10 avril, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ils doivent départager les douze candidats à l'Élysée. La participation à la mi-journée était de 25,48%, soit trois points de moins qu'en 2017, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur français. Au consulat de France à Abidjan en Côte d'Ivoire, 13 000 citoyens français inscrits peuvent voter.

Avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Pierre Pinto

Il y avait une certaine affluence au consulat depuis 8 heures, ce dimanche matin, mais il ne faut pas forcément s’y fier, indiquait un diplomate, puisque, en Côte d'Ivoire, on vote traditionnellement le matin lors des scrutins français.

Il y a un peu moins de 13 000 Français inscrits sur la liste électorale en Côte d’Ivoire et en 2017, la participation avait à peine dépassé les 38%. Il y a cinq ans d’ailleurs ici, c’est François Fillon qui était arrivé en tête du premier tour avec près de 41% des suffrages et Emmanuel Macron l’avait très largement emporté avec 84% des voix au second tour.

Cinq bureaux de vote à Abidjan

Les bureaux de vote ferment ici à 19 heures, c’est-à-dire une heure après les grandes villes en France, compte tenu du décalage horaire. S’ensuivront alors le dépouillement et la compilation des résultats des cinq bureaux de vote d’Abidjan et d’un sixième, celui de Monrovia au Liberia qui compte pour sa part une quarantaine d’inscrits.

Les résultats de ce premier tour sont attendus ce soir dès 20 heures. Avec une édition spéciale sur RFI qui commencera dès 19 h 30 (heure de Paris) jusqu'à 23 heures.

Opération de vote au consulat général de France à Abidjan, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le 10 avril 2022. © RFI/Pierre Pinto

