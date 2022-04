REPORTAGE

À la Brazza Fashion Week, stylistes et modélistes se révèlent à un public nombreux

Audio 01:01

Photo de l’affiche de la première édition de Brazza Fashion Week, organisée du 7 au 9 avril 2022. © Loïcia Martial/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Institut français du Congo (IFC) a organisé du 7 au 9 avril la première édition de Brazza Fashion Week. Au menu : exposition et vente des créations de stylistes et modélistes du Congo-Brazzaville, de la RDC et du Gabon, puis grand défilé de mode.