Algérie: le quotidien «Liberté» va cesser de paraître après 30 ans d'activité

Un Algérien en train de lire le journal «Liberté» qui va cesser de paraître le 14 avril 2022 (image d'archive). AFP - PHILIPPE DESMAZES

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’homme d’affaires algérien et propriétaire de Liberté, Issad Rebrab l’a officialisé mercredi 6 avril au cours d’une assemblée générale. En cause, selon l'actionnaire majoritaire, des raisons économiques et le manque de rentabilité.