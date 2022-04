Au Kenya, les entreprises s'inquiètent des élections et de la guerre en Ukraine

Le ministère kényan des Finances a présenté cette semaine un budget de 28 milliards de dollars. Objectif : relancer une économie touchée par la perte de centaines de milliers d'emplois provoquée par la pandémie de Covid-19. La Banque centrale kenyane a, elle, publié son enquête concernant l'appréhension des entreprises concernant les perspectives économiques du pays, leur confiance dans la croissance, leurs attentes et craintes pour le prochain trimestre et plus généralement sur l'année 2022. L'étude se veut représentative des secteurs économiques les plus importants du Kenya tels que l'industrie, le commerce, l'énergie et les mines, l'agriculture ou encore le tourisme. Si les entreprises sont globalement optimistes et saluent la reprise post-pandémie, elles s'inquiètent néanmoins des élections à venir et de la guerre en Ukraine.