CPI: le Darfour scrute avec attention le procès d'un ex-chef janjawid pour crime contre l'humanité

Le procès d’un ex-chef janjawid s’est ouvert cette semaine devant la Cour pénale internationale. Ali Kushayb y est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis au Darfour en 2003-2004. Il s'agit du premier procès pour les crimes commis dans cette région du Soudan par les milices supplétives du régime de l'ancien président Omar el-Béchir.

À l’ouverture de son procès, Ali Kushayb a plaidé non coupable. Selon les Nations unies, le conflit a fait environ 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés.

Vingt ans après les faits, l’ouverture de ce procès est un soulagement pour de nombreux habitants du Darfour qui y voit enfin un début de justice.

« Il y a eu beaucoup de crime commis au Darfour et malheureusement personne n’a jamais été punis pour ces crimes, explique Hussein Harran, un militant de la société civile. Ma famille a souffert des exactions des janjawid ; certains sont dans des camps de déplacés, d’autres sont réfugiés au Tchad ; moi-même j’ai été arrêté par les janjawid quand j’étais étudiant. Aujourd’hui la plus part d'entre nous sommes heureux car nous réclamons cette justice depuis longtemps ».

L’ouverture du procès d'Ali Kushayb à La Haye a été diffusée à la télévision d'État au Darfour.

Pour Manara asad Begira, qui a perdu son père à l’âge de 4 ans dans ce conflit et a grandi dans un camp de déplacés. Ce procès est notamment une victoire pour les femmes. « Les femmes dans les camps de déplacés ont finalement un peu d’espoir d’obtenir justice, déplore-t-elle. Les femmes ont été les premières victimes de ce conflit. Une majorité d’entre elles ont été violées, déplacées et ont perdu leur mari. C’est elles qui ont subi le plus de violence. Elles espèrent que d'autres procès suivront ».

Quatre autres soudanais - accusés de crimes au Darfour - sont recherchées par la CPI dont un ancien ministre, un ancien gouverneur, et l’ancien président Omar el-Béchir.

