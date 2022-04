Reportage

Gabon: la SEEG investit face aux délestages et pénuries d'eau à répétition

Audio 01:27

Les pénuries d'eau sont fréquentes à Libreville. Chaque soir, des jeunes arpentent les rues de leur quartier à la recherche d’eau. © RFI/Yves-Laurent Goma

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Peut-être le bout de tunnel d'ici à cinq ans pour les populations qui n’ont pas d’eau courante et qui subissent des coupures d’électricité depuis des années. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) unique distributeur d’eau et d’électricité du pays, a signé vendredi une convention de prêt d’une valeur de 100 milliards de francs CFA pour réaliser les investissements nécessaires.