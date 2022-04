Sahara occidental: le Front Polisario annonce suspendre tout contact avec le gouvernement espagnol

Les indépendantistes sahraouis du Front Polisario ont annoncé dans un communiqué samedi soir qu'ils suspendaient tout contact avec le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez. Cette décision intervient après le revirement de Madrid en faveur de la position marocaine sur la question du Sahara occidental, il y a moins d'un mois.

Publicité Lire la suite

Après 37 ans de relations privilégiées entre les indépendantistes saharaouis et l'Espagne, c'est la rupture. « Le Front Polisario décide de suspendre ses contacts avec l'actuel gouvernement espagnol », suite au changement de position jugé « unilatéral et illégal » de Madrid sur la question du Sahara occidental, lit-on dans son communiqué.

Le 18 mars dernier, le Premier ministre Pedro Sanchez avait en effet procédé à un virage historique en soutenant publiquement le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Ce plan, estime le Front Polisario, « vise à légitimer l'annexion par la force des territoires du Sahara occidental et, par conséquent, à confisquer les droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination ».

Le communiqué accuse l'Espagne « d'instrumentaliser la cause sahraouie, dans le cadre de ses marchandages et transactions » avec le Maroc. Une allusion au dossier de l'immigration qui a l'an dernier empoisonné les relations entre Madrid et Rabat et que Pedro Sanchez espère apaiser en normalisant ses relations avec le Maroc. Jeudi dernier, il a été reçu avec les honneurs par le souverain chérifien Mohamed VI.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne