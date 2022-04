En Afrique, les résultats du premier tour de la présidentielle française laissent perplexes

On votait aussi à l’étranger pour ce premier tour. Et notamment en Côte d'Ivoire où 13 000 Français inscrits sur la liste électorale étaient appelés aux urnes dans cinq bureaux de vote regroupés au consulat général d’Abidjan. Quant aux résultats du premier tour de cette présidentielle française, ils laissent les Gabonais dubitatifs.

31,7 % de participation à Abidjan ce dimanche 10 avril. C’est faible et c’est en baisse par rapport à 2017 où 38% des électeurs s’étaient déplacés, explique le correspondant de RFI en Côte d'Ivoire, Pierre Pinto. Côté résultats, Emmanuel Macron arrive très largement en tête à Abidjan au terme de ce premier tour : 39,3%. Un score similaire à celui obtenu il y a cinq ans par François Fillon, le candidat de droite, non qualifié pour le second tour à l’époque. Bruno Martinato est le réfèrent d’En Marche à Abidjan. : « Finalement, c’est assez logique. Les Français de l’étranger ont rarement voté à gauche de par leur parcours professionnel. Donc, c’est une certitude qui s’est concrétisée avec ce résultat et c’est tant mieux. Maintenant, il faut concrétiser cela au second tour ».

Poussée de la gauche

Autre résultat, plus surprenant dans une ville où les Français votent traditionnellement à droite, c’est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en deuxième position avec 28,8% des suffrages. En 2017, c’est Macron qui était deuxième. Christophe Courtin, représentant de la France insoumise à Abidjan : « C’est vraiment une bonne surprise puisqu’il arrive largement deuxième. Effectivement, il y a une sociologie traditionnellement plutôt à droite en Côte d’Ivoire et c’est assez différent par rapport à d’autres pays. Il y a un an, il y avait eu les élections consulaires et dans les élections consulaires, pour la première fois, on avait vu une poussée de la gauche parce qu’à gauche, on avait fait une vraie campagne pour les consulaires. Et peut-être que cette dynamique continue. Mais c’est une bonne surprise ». L’extrême droite arrive loin derrière. Eric Zemmour, seul candidat à avoir fait le déplacement à Abidjan, obtient 11% des voix. Marine Le Pen est 4e avec 6,7%.

Quelles futures relations entre la France et l'Afrique ?

Au Gabon, le face-à-face Le Pen-Macron prévu pour le second tour laisse perplexe. Yves-Laurent Goma,le correspondant de RFI à Libreville, a recueilli, dans la nuit, les premières réactions. Dans un bar climatisé du 5e arrondissement, des intellectuels découvrent à la télévision les résultats du 1er tour. Les avis divergent : « Si Le Pen est en état de gagner, ça fera bouger toutes les lignes au niveau de l’Afrique. Avec Marine Le Pen, tous nos frères qui sont en France seront expulsés ». « Que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Macron, je pense qu’on n’a rien à gagner là-dedans, voir des pertes ».

Dans le quartier Mindoubé, des citoyens disent ne pas être concernés par la politique française: « Ça ne me gêne pas. Ce sont des choses franco-françaises. Vraiment, les relations entre la France et le Gabon ne me plaisent pas. Alors je ne peux pas avoir un avis entre Macron et Le Pen ! ». Au PK 10, les Gabonais attendent du futur président français une transparence dans les relations avec le Gabon : « Ils prennent nos ressources, ils ne paient pas. Donc, il faut bien que maintenant ils prennent et ils paient. Les relations, ce n’est pas toujours ça. Ce n’est pas d’égal à égal. C’est toujours comme l’économie, c’est tout. Que la France nous laisse la paix à nous les Africains, qu’ils ne s’occupent plus de nos problèmes. Qu’en Afrique, on puisse être en liberté et qu’on puisse vivre de notre indépendance. C’est la France qui décide de ce qu’elle va faire de l’Afrique francophone ». Actuellement, il y a environ 7 000 Gabonais en France et 7 300 Français au Gabon. Tous ou presque sont dans les affaires.

