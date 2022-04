Trois ans après la chute d'Omar el-Béchir, le Soudan au bord de l'effondrement

Certains jours je suis très optimiste, je vois tous ces jeunes et toutes ces manifestations, et je me dis que la lutte continue. Et puis le lendemain, la réalité me rattrape, je vois toutes ces vieilles figures politiques qui sont là depuis des années et je me dis qu’elles ne vont rien changer ; qu’on est bloqué et qu’on tourne en rond.