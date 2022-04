RDC: forte délégation gouvernementale à Goma pour évaluer l'état de siège

Ville de Goma, dans l'Est de la RDC.

Dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), une forte délégation gouvernementale avec, à sa tête, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, séjourne à Goma, au Nord-Kivu, pour évaluer l’état de siège. La mesure, décrétée depuis onze mois par le président Félix Tshisekedi, peine à porter ses fruits. C’est la raison des critiques acerbes qui émanent de l’opposition, de la société civile et même de la majorité.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Le chef du gouvernement et les huit ministres de sa délégation ont été accompagnés, entre autres, par des chefs de l’armée, de la police ainsi que par des députés et des sénateurs.

La présence de Jean–Michel Sama Lukonde s’est avérée être une urgence vu le regain de violence: « Cette visite s'inscrit dans notre détermination pour ramener la paix dans cette partie du pays. Et ça sera l'occasion pour nous de passer en revue justement le niveau d'avancement de l'état de siège. »

Une première réunion d’évaluation a eu lieu, dimanche, dans la soirée. La société civile dont Jean-Claude Bambaze est membre, attend la requalification de l’état de siège car, selon lui, les officiers militaires nommés se sont détournés de leur mission: « Ils sont beaucoup dans les taxes et autres choses. Tout le monde est presque muselé, les gens n’ont plus le droit de parler, de manifester. Le Premier ministre doit donner d’autres orientations claires mais également nous voulons qu’on nous dise combien de temps ça prend. À défaut, il doit prendre en tout cas une décision courageuse de suspendre, parce que avant et après l’état de siège, c’est pareil ».

Autre objectif de la visite, celui d’exprimer un soutien aux forces armées, même si le ministre de la Défense a récemment décelé des « défaillances » dans les dispositifs notamment contre les rebelles du M23. Le commandement a été relevé.

À Goma, le chef du gouvernement fait d’une pierre deux coups pour préparer la visite, en juillet prochain, du pape François. Dès son arrivée, Sama Lukonde a inspecté l’imposante cathédrale « Reine de la paix », toujours en construction.

