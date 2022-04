RDC: Thomas Lubanga et Floribert Ndjabu retrouvent la liberté en Ituri

Le Congolais, Thomas Lubanga. REUTERS/Michael Kooren

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans le nord-est de la RDC, les derniers membres de la task force de la présidence restés otages du groupe armé Codeco depuis plus de deux mois sont désormais libres. Les anciens chefs de guerre Thomas Lubanga et Floribert Ndjabu, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint, de l’équipe des émissaires dépêchés en Ituri pour négocier un cessez-le-feu auprès des miliciens ont été libérés. Les circonstances de cette fin de calvaire sont restées floues jusqu’à ce que Thomas Lubanga ne s’exprime personnellement.