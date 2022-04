Sénégal: émotion après la mort d'une femme enceinte à l'hôpital de Louga

Astou Sokhna avait été admise à la maternité le 31 mars dernier, au terme de sa grossesse. Sa famille dénonce des négligences médicales. Une pétition a été lancée en ligne pour « mettre fin à toutes les formes de violences que subissent les femmes à l’hôpital de Louga ».

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

La pétition avait atteint plus de 65 000 signatures ce mardi après-midi pour que justice soit faite pour Astou Sokhna, et pour en finir avec les mauvais traitements dénoncés par sa famille au sein de l’hôpital régional de Louga. Le mari de la victime a porté plainte contre la sage-femme et le personnel de garde de la maternité de cette commune située à 200 km de Dakar.

Devant la presse, le directeur de l’hôpital, lui, a assuré qu’une procédure administrative avait été enclenchée. « Nous acceptons la volonté divine », a-t-il affirmé. « Mais cela ne nous dédouane par de la nécessité de comprendre et de prendre des mesures correctrices s’il y a des manquements ».

Le drame a libéré la parole sur la prise en charge dans les maternités, et plus globalement dans les structures de santé. « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie », « Ce type de problème reste récurrent au Sénégal (…) c’est tout simplement inadmissible », écrivent des signataires de la pétition, ou encore : « Non à la maltraitance des patients ». Une marche pacifique est annoncée à Louga vendredi.

