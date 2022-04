Afrique du Sud: des fortes pluies ont provoqué des inondations mortelles dans le KwaZulu-Natal

De fortes pluies ont touché la région de Durban en Afrique du Sud, le 12 avril 2022. AFP - PHILL MAGAKOE

Plus de 250 personnes ont perdu la vie, selon un bilan des autorités locales, la majorité des décès étant recensés à Durban et ses alentours. Région où le président Cyril Ramaphosa est en déplacement depuis ce mercredi 13 avril 2022 pour évaluer les dégâts et rencontrer les habitants. L'un des enjeux de sa visite est de déclarer le statut de catastrophe naturelle pour débloquer des fonds.