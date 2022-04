Cameroun: 4 personnes, dont un fonctionnaire pénitentiaire, tuées dans une attaque

Quatre personnes ont été tuées dans une embuscade alors qu'elles rejoignaient par la route la ville de Bamenda. Parmi elles, il y a le délégué régional en charge des prisons. L'attaque a été revendiquée par l'un des groupes séparatistes très actif dans cette partie anglophone du pays.

Publicité Lire la suite

C'est à travers une vidéo diffusée, ce mardi 12 avril, sur les réseaux sociaux que cette attaque a été revendiquée. Le film dure un peu plus de trois minutes, on y trouve la date du 12 avril ainsi qu'un texte qui indique que c'est une unité de combattants des Forces de restauration de l'Ambazonie qui a mené cette embuscade. Les combattants filment quatre cadavres, des armes automatiques. Ils présentent les hommes en civils comme des militaires et montrent le pick-up bâché de cette équipe de l'administration pénitentiaire.

Pas de réaction des autorités locales

Selon des journalistes locaux, parmi les victimes figure Théodore Kiga, le délégué régional de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest et des hommes en charge de sa sécurité. Cette délégation revenait de la commune de Nkmabe, chef-lieu du département du Donga-Mantung, où elle venait de participer à la cérémonie d'installation du régisseur de la prison. Jointes par RFI, les autorités locales et gouvernementales n'ont, pour le moment pas réagi.

► À lire aussi : Cameroun : 33 séminaristes enlevés durant moins de 24h dans le Sud-Ouest à Bachuo Ntai

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne