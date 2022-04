La Cemac lance un projet d'élaboration d'une politique minière régionale commune

Le siège de la Cemac à Libreville (image d'illustration). AFP - CELIA LEBUR

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Comment les valoriser les richesses des sous-sols au profit des pays de la Cemac ? La Communauté économique et monétaire régionale a lancé l'élaboration du projet la semaine dernière. Une idée vieille de plus de dix ans mais freinée par les crises successives. Réunis en visioconférence, lundi 4 avril, les ministres des Mines du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Tchad et de la Guinée-Equatoriale ont convenu d'un calendrier pour avancer.