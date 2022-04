RDC: l’IGF tire un bilan satisfaisant de son action depuis 2019

En RDC, satisfaction de l’Inspection générale des finances face aux résultats de la lutte contre la prédation financière qui a commencé en 2019. Jules Alingete, l'inspecteur général et ses collaborateurs ont organisé une rencontre avec les médias pour faire part des avancées des enquêtes menées sur l’ensemble du territoire.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda Muzembe

Des améliorations ont été constatées dans plusieurs secteurs depuis le déclenchement de la lutte contre la mauvaise gouvernance. Il y a une réduction sensible des détournements d’argent public.

« Fierté »

« C’était une fierté pour nous aussi qu’à la suite d’une mission de contrôle de l’Inspection générale des finances qu’il y a eu quand même certaines condamnations judiciaires. Rappelez-vous, il y a eu un inspecteur général de l’enseignement primaire et secondaire et un directeur du Secope [Service de contrôle et de la paie des enseignants] qui ont été condamnés », détaille Victor Batubenga, inspecteur général adjoint.

Pour plus de clarté, le numéro un de l’IGF, Jules Alingete, a expliqué les domaines d’intervention de son service : « C’est pour autant dire que les domaines de l’intervention de l’Inspection générale des finances commencent par les finances et biens publics du pouvoir central, les finances et biens publics des provinces et autres entités où il y a des intérêts financiers de l’État. »

Les investigations se poursuivent

Depuis que l’IGF a commencé ses enquêtes, plusieurs gestionnaires des services publics et mandataires sociaux ont été inquiétés, arrêtés ou relevés de leurs fonctions pour mauvaise gestion avérée. Les investigations se poursuivent dans toutes les entreprises publiques, semi-publiques dans les provinces, mais aussi dans les ministères.

