Trois Allemands interpellés dans le centre du Mali

L’armée a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit du 12 au 13 avril 2022 l’interpellation de trois Européens dans le centre du pays. Aucun détail officiel sur leur nationalité ou leur profil, mais ils ont été arrêtés dimanche dernier dans le cadre d’une opération antiterroriste près de Diabaly, dans la région de Ségou. Un secteur où les jihadistes de la Katiba Macina sont très présents. Les autorités maliennes n’ont pas davantage communiqué sur cette surprenante arrestation.

« Le détachement Fama de Diabaly a procédé à l’interpellation, le 10 avril de cinq suspects dont trois ressortissants européens. » Selon l’armée malienne, ces arrestations ont été effectuées dans le cadre de l’opération antiterroriste Maliko. Rien de plus, mais on comprend donc que les soldats maliens soupçonnent ces trois Européens d’être eux-mêmes des combattants jihadistes.

Projet agricole dans le cadre d'un jumelage

De sources diplomatiques et sécuritaires, il s’agit en fait de trois Allemands, deux hommes et une femme, qui se trouvaient dans la zone pour un projet agricole, dans le cadre d’un jumelage entre une commune allemande et une commune malienne. Ils ont été transférés à Bamako « pour leur sécurité », indique la source diplomatique, qui ne précise pas s’ils sont toujours détenus et interrogés ou s’ils ont été libérés.

Hasard du calendrier ? La ministre allemande des Affaires étrangères est en visite au Mali depuis ce mardi. Sollicitée par RFI, l’ambassade d’Allemagne au Mali n’a pas donné suite à ce stade.

Une présence surprenante

La présence de ces trois Allemands dans le cadre d’un jumelage a de quoi surprendre. Les jumelages entre des collectivités maliennes et européennes - villes, départements, régions - sont nombreux, mais en raison du contexte sécuritaire, les échanges sont évidemment très réduits depuis des années. Des projets de développement sont toujours en cours, des financements aussi, mais les missions physiques de ressortissants européens, a fortiori dans les zones fréquentées par les jihadistes, ont été suspendues de manière presque systématique.

La présence de ces trois Allemands près de Diabaly, où les attaques terroristes sont quasiment quotidiennes, et où l’armée malienne et ses supplétifs russes sont accusés d’avoir exécuté et brûlé une trentaine de civils le mois dernier, a donc de quoi interroger. « Certaines personnes se croient indispensables et sont inconscientes du danger », juge pour sa part un diplomate européen.

