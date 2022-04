Inondations en Afrique du Sud: à Durban, sous le choc, des habitants témoignent

Reportage

À Durban, l'heure est à la restauration des services de base. La ville a été l'épicentre de violentes inondations dans la province du KwaZulu-Natal. Selon un bilan provisoire, 306 personnes sont mortes et un nombre important de personnes sont toujours portées disparues. Avant de nouvelles pluies prévues ce week-end, les particuliers profitent du beau temps dans la ville côtière pour réparer et nettoyer leur maison à la hâte.

Avec notre envoyé spécial au KwaZulu-Natal, Romain Chanson

C'est le grand jour pour Mbongiseni : l'eau a été évacuée et il peut retrouver son camion abandonné. Ce chauffeur de poids lourd dormait dedans à point fermé lundi matin quand on est venu le réveiller en urgence.

« Ils sont venus frapper à ma porte : "eh mon pote, il vaut mieux sortir !" Il y avait de l'eau partout, même les petites voitures étaient sous l'eau. Ils m'ont sauvé la vie. Ensuite, j'ai couru vers une entreprise où il y avait des escaliers. On a attendu là-bas le temps qu'on vienne nous sauver. » Réfugié en hauteur, les chauffeurs ont été secourus six heures plus tard.

Des personnes marchent sur un pont improvisé à Ntuzuma, dans les alentours de Durban, en Afrique du Sud, le 12 avril 2022. AP - STR

Aujourd'hui, il ne reste que de la boue et son camion devrait pouvoir repartir en direction de Johannesburg. C'est cette même boue encore qui s'entasse devant chez Sheeman et qui nous empêche de le rejoindre. La colline qui faisait de l'ombre à la maison s'est effondrée dans son jardin.

« Ça, c'est toute la terre qui est entrée dans notre jardin et on doit encore en enlever. Quand la colonne s'est effondrée, elle s'est déversée avec de l'eau et la maison a été inondée. Il va pleuvoir ce weekend, donc on a peur que la colline continue de s'effondrer », explique Sheeman.

Une dizaine de mètres au-dessus, sur la colline, des baraques en taule font face au vide. Les habitants nettoient leur maison malgré les dangers. Si la colline devait s'effriter un peu plus, elle emporterait leur maison.

