Niger: attaques meurtrières contre un poste de police et une position de la Garde nationale

Des soldats nigériens en patrouille (image d'illustration). ISSOUF SANOGO / AFP

RFI

Un poste de police et une position de la Garde nationale ont été attaqué mardi au Niger. Ces attaques sont attribuées à des hommes lourdement armés. Selon les autorités sept policiers et quatre militaires ont été tués. L'une de ces attaques s'est produite dans la zone des « trois frontières », où des groupes jihadistes ciblent régulièrement civils et forces de sécurité.