Pré-dialogue tchadien à Doha: le médiateur présente les propositions du gouvernement

Des participants au pré-dialogue tchadien à Doha lors de l'ouverture des discussions. Le 13 mars 2022. AFP - KARIM JAAFAR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un peu plus d’un mois désormais que le pré-dialogue tchadien est en cours au Qatar. Les négociations rassemblent 200 délégués représentants du pouvoir tchadien et plus d’une cinquantaine de groupes politico-militaires. On attend depuis plusieurs jours que Doha présente un document de synthèse censé reprendre les conditions posées par les différentes parties. Jeudi 14 avril, le médiateur a reçu à nouveau les parties et présenté les propositions venues de Ndjamena.