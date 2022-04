Guinée: des preuves des violences commises entre 2018 et 2020 transmises à la justice

Audio 00:53

(Archive) Des policiers arrêtent un homme en marge d'une manifestation à Conakry, Guinée, le 14 novembre 2019. CELLOU BINANI / AFP

Texte par : RFI Suivre

En Guinée, les avocats du Front national pour la défense de la Constitution ont déposé auprès du procureur général près la Cour d'appel de Conakry, un lot de preuves de dénonciations de crimes et exactions présumées qui auraient été commis entre 2019 et 2020. Ces derniers mois, le FNDC, fer de lance de la contestation contre un troisième mandat d'Alpha Condé entre 2018 et 2020, accompagne 99 victimes en quête de justice. Ibrahima Diallo, le responsable des opérations du FNDC, revient sur les preuves fournies à la justice cette semaine.