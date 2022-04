La Corne de l'Afrique se prépare à affronter la pire sécheresse depuis 40 ans

Le début de la saison des pluies, démarrée en mars, a été « particulièrement sec » en Afrique de l'Est, souligne Centre de prévision et d'applications climatiques de l'Igad en liaison avec l'Organisation météorologique mondiale (image d'illustration).

La région de l'Afrique de l'Est est confrontée à « la perspective très réelle » de pluies insuffisantes pour la quatrième saison consécutive, selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU. Cette sécheresse historique placerait l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie dans une situation d'extrême difficulté, inédite depuis 40 ans.

Publicité Lire la suite

Le début de la saison des pluies, démarrée en mars, a été « particulièrement sec ». La Corne de l'Afrique a enregistré « des températures plus élevées et des précipitations inférieures à la normale ». Ce moment de l'année, du mois de mars au mois de mai, est pourtant connu sous le nom des « longues pluies ». D'ordinaire il fournit 70% du total des précipitations annuelles.

Telle est l'évaluation du Centre de prévision et d'applications climatiques de l'Igad, l'organisation régionale est-africaine en liaison avec l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU. Les agences humanitaires ont d'ores et déjà lancé des appels urgents empêcher « une famine généralisée ».

► A écouter : Éthiopie: dans les camps de déplacés à cause la sécheresse, la malnutrition s'aggrave

Selon le secrétaire exécutif de l'Igad, Workneh Gebeyehu, ce sont 19 millions de personnes qui sont concernées dans la région, dont 15,5 à 16 millions ayant besoin « d'une aide alimentaire immédiate » : 6 à 6,5 millions en Éthiopie, 3,5 millions au Kenya et 6 millions en Somalie. Dans certaines parties de la Somalie, ajoute-t-il, « la situation est catastrophique ».

Le Dr Guleid Artan, directeur du Centre de prévision, a ajouté quant à lui que « les graves pénuries d'eau et de pâturages entraînent une baisse de la production alimentaire, des pertes importantes de bétail et d'animaux sauvages et une augmentation des conflits liés aux ressources dans la région ». Et tout indique, conclut-il, que la situation risque empirer.

Ce qui est dramatique dans la région, c’est que ça va faire quatre année de suite qu’il y a une sécheresse. Donc ce n’est pas tant la sécheresse de cette année qui pose problème mais qu’elle intervient dans un contexte de sécheresse. (…) Dire que ça va être sec sur un fond de sécheresse, c’est dramatique. Wilfran Moufouma Okia, prévisionniste au sein de l'Organisation climatique mondiale Léonard Vincent

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne