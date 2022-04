Le chef état-major de l’armée française Thierry Burkhard en visite au Gabon

Le général Therry Burkhard s'est rendu dans le centre de formation de combat en forêt tropicale où l’armée française forme actuellement des commandos de 5 pays d’Afrique centrale, dans la forêt classée de la Mandah au nord de Libreville. © RFI/Yves-Laurent Goma

Le général d’armée Thierry Burkhard a séjourné au Gabon jeudi et vendredi. Outre les rencontres avec les militaires français du Gabon et la visite des différents centres de formation des officiers des pays d’Afrique centrale, le patron des armées françaises a aussi mené des actions politiques pour réchauffer les relations entre la France et le Gabon un peu au point mort peu avant les dernières années de l’ancien président Omar Bongo.