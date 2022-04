Niger: la coopération civile et militaire au menu de la visite de la ministre allemande des Affaires étrangères

Le séjour de 48 heures de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a pris fin hier jeudi à Niamey au Niger. La coopération entre les deux pays, et surtout le changement climatique et la question du redéploiement au Niger des forces allemandes basées au Mali dans le cadre de l’opération Takuba, étaient au centre des discussions. La diplomate, qui a aussi rencontré des étudiants de l’Université de Niamey, s’est également rendue dans la région de Ouallam, non loin de la frontière malienne. Elle a terminé son déplacement par une conférence de presse conjointe avec son homologue nigérien, Hassoumi Massaoudou.

avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

En rendant visite aux femmes de la région de Ouallam, non loin de la ligne de front où sévissent les terroristes, la ministre allemande a salué la résilience de cette population. Pour Annalena Baerbock, Ouallam est un signal d'espoir : « Les femmes ont en moyenne sept enfants, cela rend le défi encore plus important, et cela montre encore l'importance de votre projet de faire en sorte qu'il y ait une bonne éducation et de placer la démocratie au centre ».

Une aide 100 millions d’euros sera débloquée pour le Sahel, a-t-elle ajouté. Le ministre nigérien des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou apprécie : « Permettez-moi de saluer le rôle joué par l'Allemagne dans la stabilisation des zones touchées dans le bassin du lac Tchad et du Liptako Gourma, pour un retour des services de l'État, d'assistance humanitaire et la réinsertion des personnes déplacées ».

Les forces spéciales allemandes et nigériennes combattent ensemble les terroristes sur le terrain et la question de leur déploiement a été évoqué à Niamey. « J'ai pu voir à quel point la coopération fonctionne bien ici », s'est félicitée Annalena Baerbock. Tous ceux qui aident militairement le Niger sont les bienvenus : « Normalement, nous sommes demandeurs et nous allons le formuler très bientôt », a renchéri Hassoumi Massaoudou. L'Allemagne appuie et forme des forces spéciales nigériennes dans un centre d'entraînement à Tilia dans la région de Tahoua.

Avant de se rendre au Niger, Annalena Baerbock était à Bamako pour faire le point sur l'engagement de l'Allemagne dans ce pays.

