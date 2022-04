Pré-dialogue tchadien de Doha : les propositions du gouvernement plutôt mal accueillies

Ouverture du pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens, à Doha, au Qatar, ce dimanche 13 mars 2022. © Florence Morice/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un peu plus d’un mois désormais que le pré-dialogue tchadien est en cours au Qatar. Les négociations rassemblent 200 délégués représentants du pouvoir tchadien et plus d’une cinquantaine de groupes politico-militaires. Jeudi 14 avril, le médiateur a présenté les propositions venues de Ndjamena. Les groupes politico-militaires ont 4 jours pour présenter leurs contre-propositions, mais déjà on voit un grand fossé entre les deux parties.