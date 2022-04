Seychelles: acquittement d'un artiste de street-art français, jugé pour meurtre

Le français Thomas Debatisse (droite) accompagné de son avocat Bazil Hoareau, au Palais de justice à Victoria, le 14 avril 2022. AFP - RASSIN VANNIER

Détenu depuis un an et demi, l'artiste Thomas Debatisse a été acquitté du meurtre de sa compagne franco-congolaise. Le jury de 5 hommes et 3 femmes a manifestement estimé les preuves présentées par l'accusation comme insuffisantes, au terme d'un procès de deux mois, le plus long qu'ait jamais connu l'archipel.