Inondations en Afrique du Sud : à Durban, la difficile survie des rescapés

Reportage

Le dernier bilan des inondations en Afrique du Sud est de 398 morts et 27 disparus. La pluie est de retour à Durban, épicentre des destructions. Elle perturbe les opérations de nettoyage. Pour certains, il n'y a rien à nettoyer car tout a été détruit. 4000 maisons ont été démolies. Les habitations informelles, bâties sur les berges des rivières faute de place ailleurs, ont été balayées faisant des milliers de sans abri. Plus de 40 000 personnes ont été déplacées. Reportage à Umlazi dans le sud de Durban.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Durban, Romain Chanson

Dans une grande salle où l'air circule peu et ou la lumière ne pénètre presque pas, ils sont une centaine, femmes et enfants à se reposer allongés sur le sol. Ils habitaient le quartier informel de Megavillage, à quelques mètres en contrebas. Xoliswa Ngqobo a trouvé refuge ici en urgence. Pour elle l'histoire se répète.

« Je ne vais pas bien du tout. On a déjà eu les mêmes problèmes d'inondations en 2019. Même le président est venu nous voir et rien n'a changé. En 2020, j'ai un enfant qui est mort dans cette rivière. A chaque fois que je vois la rivière, je pense à mon enfant. »

Dans la salle d'a côté c'est la cuisine improvisée. Les volontaires préparent du café et distribuent du pain de mie. Du poulet, en trop faible quantité décongèle. C'est aussi le dortoir des hommes comme Siyanda Khunyana. Il est dans le dénuement le plus total. « On survit. On n'a rien à manger ni où dormir. Il n'y a plus de maisons, on a tout perdu même nos papiers d'identités. Ne reste plus que la santé, c'est le plus important. »

Des hommes en chasuble viennent d'arriver. Ce sont des travailleur sociaux qui enregistrent chaque situation pour évaluer les besoins. Mais à vue d’œil c'est simple : rien ne va.

Durban est quasiment toujours ensoleillée lors du weekend de Pâques, c'est pourquoi on attendait beaucoup de visiteur pour profiter du soleil avant l'hiver. Mais à cause des précipitations le tourisme a été très affecté. Beaucoup d'industries ont subit des pertes. Celles qui n'ont pas été endommagées n'ont parfois pas pu ouvrir puisque les employés n'étaient pas en mesure de rejoindre leur lieu de travail. Quelles conséquences économiques ? L'analyse de Gladwin Malishé, vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de Durban Romain Chanson

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne