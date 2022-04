Accord migratoire avec le Rwanda: l'archevêque de Canterbury le dénonce à son tour

L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, premier dignitaire de l'église anglicane (ici en 2019) a pris à son tour position et dénoncé ce dimanche de Pâques l'accord migratoire conclu jeudi 14 avril entre le Royaume-Uni et le Rwanda.

En ce dimanche de Pâques, l’archévêque de Canterbury – le plus haut dignitaire de l’Eglise anglicane – Justin Welby a appelé à un cessez-le-feu en Ukraine. Mais il a surtout profité de la messe du jour le plus saint pour les chrétiens, pour dénoncer le programme migratoire du gouvernement, qui souhaite « relocaliser » les migrants arrivés illégalement en Grande-Bretagne au Rwanda. Une messe très politique...

avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Dans son sermon le plus important de l’année, l’archevêque Justin Welby estime que le plan du gouvernement d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda pose de sérieuses questions éthiques… « Les détails sont pour la politique et les politiciens. Le principe [du plan] doit réussir le jugement de Dieu et il ne le peut pas. Il n’est pas à même de supporter le poids de la justice de la résurrection, de la vie qui triomphe sur la mort. »

Pour le gouvernement, ce plan à 150 millions d’euros doit permettre de contrer les réseaux de passeurs. Un programme « impie » pour le primat d’Angleterre, qui enchaîne. « Sous-traiter nos responsabilités, même à un pays doté de bonnes intentions comme le Rwanda, est contraire à la nature de Dieu, qui a pris lui-même la responsabilité de nos erreurs sur la Croix. »

Annoncé jeudi par le Premier ministre Boris Johnson, ce plan -au-delà de cette réaction de l’archevêque de Canterbury-, a déjà provoqué une levée de boucliers : l'opposition et près de 200 ONG ont dénoncé le partenariat britannico-rwandais et une « sous-traitance » de la question migratoire… La ministre de l’Intérieur a d’ailleurs dû passer en force face aux réserves de ses équipes.

