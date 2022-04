Dans son message pascal, le pape François s’est aussi arrêté sur l’Afrique

Le pape François prononce la bénédiction « Urbi et Orbi » de Pâques depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre surplombant la place Saint-Pierre le 17 avril 2022 au Vatican. AFP - TIZIANA FABI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En ce dimanche de Pâques – la plus grande fête chrétienne - au Vatican, le pape a lancé un appel à la paix lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville de Rome et au monde. Outre l’Ukraine, ce sont aussi les situations qui le préoccupent sur le continent africain que le chef de l’Église catholique a tenu à évoquer dans son message pascal.