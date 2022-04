Côte d'Ivoire: la Saint-Valentin à Abdijan fait un carton sur youtube

Après un passage remarqué au Sénégal, l’humoriste et youtubeur français Loris Giuliano s’est rendu à Abidjan en Côte d’Ivoire pour réaliser une série de vidéos dans le cadre de la saint-Valentin en février dernier. Mais c'est seulement ce vendredi que la première vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, et depuis le compteur de vues explose.

avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

Plus d’un million de vues en 48 heures, la vidéo de Loris Giuliano est un succès. Le youtubeur a choisi la Saint-Valentin, rendez-vous incontournable en Côte d’Ivoire, comme thème de sa vidéo. Un prétexte pour rencontrer les Abidjanais et parler du couple, de la fidélité, du mariage et des marques d’attention.

Elle est très commentée sur les réseaux sociaux et les internautes sont nombreux à saluer la gentillesse, la bonne humeur ou encore la chaleur des Ivoiriens que l’humoriste a rencontré à Abidjan dont, parmi eux, des artistes en herbe.

Beaucoup d’Ivoiriens de la diaspora affichent leur volonté de revenir au pays en voyant cette vidéo. D’autres internautes découvrent la Côte d’Ivoire. Sans le vouloir, Loris Giuliano a peut-être réalisé le meilleur spot pour promouvoir le tourisme dans le pays.

