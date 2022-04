RDC: après une tuerie perpétrée par un soldat ivre, la société civile de l'Ituri réclame des actes

Des soldats des FARDC au Nord-Kivu, le 24 mai 2012. AFP /PHIL MOORE

Après qu’un soldat en état d’ivresse a tué 8 personnes, trois militaires et cinq civils, dimanche en Ituri, la société civile s’inquiète de la récurrence des cas de tueries perpétrées par des militaires en état d’ivresse ou sous un choc émotionnel. Un phénomène de plus en plus récurrent depuis que les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri ont été placées sous état de siège.