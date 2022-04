Rwanda: la question des réfugiés rwandais au Congo pas à l'ordre du jour de la visite de Paul Kagame

La semaine dernière, Paul Kagame a effectué une visite de trois jours au Congo-Brazzaville, un pays où plus de 8000 Rwandais attendent leur régularisation après avoir perdu leur statut de réfugié en 2017. Kigali assure que leur sort n'a pas été abordé lors des discussions entre les délégations congolaise et rwandaise.

Ces Rwandais installés au Congo avaient fui le génocide de 1994. Depuis la fin 2017, ils n’ont plus le statut de réfugiés dont ils bénéficiaient.

Ce dossier n'a pas été abordé, « à aucun moment, il n'était pas à l'ordre du jour » assure Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères rwandais, au micro de notre correspondante à Kigali, Laure Broulard.

Le ministre apporte des précisions sur la position de son pays à ce sujet. « Il y a des mécanismes qui peuvent permettre à ces réfugiés soit de rentrer s'ils le souhaitent... pour ceux qui veulent s'installer au Congo et bénéficier du statut de citoyen au Congo il y a des lois qui s'appliquent... Il faut qu'ils régularisent leur situation en matière de papiers, qu'ils aient des papiers rwandais, et en cela notre ambassade à Brazzaville peut aider. Et après ils peuvent soit décider de s'installer au Congo et demander la nationalité congolaise et dans ce cas-là c'est la loi congolaise qui s'applique.

Je précise encore une fois que cette question n'était pas à l'ordre du jour et n'a été abordée à aucun moment.»

