Centrafrique : la CPS ouvre son premier procès, 7 ans après sa création

Le magistrat de la Cour pénale spéciale (CPS) Michel Landry Louanga, lors de la session inaugurale, le 22 octobre 2018. Gaël Grilhot/RFI

Texte par : RFI

Le grand jour de la CPS en Centrafrique. Sept ans après sa création, la Cour pénale spéciale va juger ses premiers cas à compter de ce mardi. Cette juridiction hybride, composée de magistrats locaux et internationaux a pour mandat d'enquêter et de poursuivre les violations graves des droits humains commises dans le pays depuis 2003. Les premiers accusés sont d'anciens miliciens du groupe 3R accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.