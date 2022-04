RDC: les députés du Nord et de l’Est proposent une loi pour la fin de l'état de siège

Des opérations conjointes des FARDC (forces armées de la République démocratique du Congo) avec les forces armées ougandaises, le 14 décembre 2021, dans le Nord-Kivu. AFP - SEBASTIEN KITSA MUSAYI

2 mn

En RDC, les députés nationaux originaires du Nord-Kivu et de l’Ituri prennent de plus en plus position contre l’état de siège en vigueur dans leurs provinces depuis mai 2021. Cette mesure exceptionnelle avait été prise par le président Félix Tshisekedi pour lutter contre les groupes armés dans l'est du pays.