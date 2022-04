Burkina Faso: des douaniers et des gendarmes arrêtés dans affaire trafic de carburant

En septembre 2021, le procureur avait ouvert une enquête contre des dizaines de personnes soupçonnées de contrebande, de corruption, de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En décembre dernier, plusieurs personnes reconnues coupables avaient écopé de peine de prison de plusieurs milliards de francs CFA d’amende.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

En tout, quatorze personnes sont concernées par ce deuxième volet de l’enquête sur la contrebande de carburant. Il s'agit de douaniers, gendarmes et policiers ayant servi à des postes comme Fada N’Gourma dans la région de l’Est et à Tenkodogo, au Centre-Est. Après les investigations, treize personnes sont inculpées, majoritairement des douaniers, gendarmes et policiers. Ils sont soupçonnés de corruption « active ou passive et d’enrichissement illicite », pour avoir laissé passer les trafiquants. « Ils n’ont pas arrêté les contrebandiers donc ils sont poursuivis pour complicité des faits reprochés aux commerçants », selon une source judiciaire. Sept personnes sont sous mandat de dépôt. Ce sont cinq douaniers, un gendarme et un commerçant. Ils ont été transférés à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou. Les autres, des gendarmes, douaniers et policiers restent poursuivis mais ils comparaitront libres.

En septembre 2021, une enquête relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avait permis d’arrêter plusieurs personnes qui s’adonnaient à la contrebande de carburant dans certaines régions du Burkina Faso où les groupes armés terroristes sont actifs. Suite au procès, quarante personnes avaient été condamnées de 6 à 15 mois de prison ferme avec à plus de 9 milliards de francs CFA d’amende.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne