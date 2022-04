Covid-19: la diaspora africaine éprouvée par les confinements en Chine

C'est notamment le cas de Shanghaï : la métropole de vingt millions d'habitants est sous cloche depuis le 1er avril. Pas de sorties autorisées, des difficultés pour se nourrir et aucune date de déconfinement en perspective. Les étudiants venus du continent sont éprouvés.

Publicité Lire la suite

Cet étudiant originaire de Congo-Kinshasa ne supporte plus le confinement mise en place à Shanghaï. Arrivé il y a quatre ans dans la métropole chinoise, ce doctorant a souhaité garder l'anonymat. Son moral est au plus bas.

« J'en peux plus, déjà. Voilà. J'en peux plus. Parce qu'à Minhang, le district où je suis, ça fait pratiquement trois semaines qu'on ne sort pas. Qu'on ne voit pas l'extérieur de la concession. »

Enfermé dans leurs petites chambres mises à disposition par les universités, les étudiants africains n'en sortent presque jamais. Ils font les frais de la rigueur des autorités chinoises et de leur stratégie zéro Covid. Notamment en ce qui concerne les tests, comme l'explique cet autre étudiant congolais de RDC.

« Les deux premières semaines, voire les trois premières semaines, on se faisait tester pratiquement quatre fois par semaine. On vous envoie un message à 8h "allez venez vous faire tester". Vous sortez, vous faites la queue, vous vous faites tester. C'était parfois à l'improviste. Je dois êtres franc, c'était parfois à l'improviste. Vous dormez et puis ça frappe à la porte : "c'est urgent, venez vite !" »

A cela s'ajoute les difficultés pour se nourrir. À cause de la flambée des prix, notre doctorant est obligé de se rationner. « On doit réduire notre consommation pour être sûr de manger demain et après-demain. Pour acheter, il faut faire des choix parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. »

Tous espèrent retrouver un peu de liberté. Mais il n'y a pas d'horizon pour le moment : aucune date de déconfinement n'a pour le moment était annoncée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne