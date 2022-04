Exaspération et colère au Kenya face à la flambée du coût de la vie

Nourriture, carburant, électricité : depuis le début de l’année, le prix des produits de base ne cesse d’augmenter sous l’effet cumulé du Covid-19, de la sécheresse et plus récemment de la guerre en Ukraine. L’inflation est telle que de nombreux Kényans ont de plus en plus de mal à nourrir leur famille. Reportage au marché Toi de Nairobi.

Avec notre correspondante à Nairobi, Florence Morice

Liliane Nyambura, soupèse, retourne, hésite puis elle finit par déposer dans son cabas à moitié vide le chou qu’elle vient de négocier. Il coûte deux fois plus cher qu’en janvier dernier.

« Ce chou coûtait 15-20 shillings avant contre 40 aujourd’hui. Je dépense trois fois plus d’argent dans la nourriture. La vie est beaucoup plus difficile. On achète moins de viande donc on mange moins de protéine. Et ce n’est pas bon surtout pour les enfants. C’est vraiment stressant. »

Hassan, le vendeur s’inquiète : la nouvelle hausse du prix de l’essence annoncée la semaine dernière risque encore de faire encore monter les prix. « Les clients du marché se plaignent. Tous les prix ont monté. Le prix des tomates a augmenté, les pommes de terre ont augmenté, le maïs a augmenté. Absolument tout. »

Abritée sous un parasol, Amélie vend du maïs vert. Cette année, faute de production locale elle a dû l’importer depuis la Tanzanie. Elle a doublé ses prix et réduit ses marges, mais elle ne s’en sort pas. « C’est vraiment très cher. Le peu que je gagne ne me suffit plus pour vivre. Ma fille a dû arrêter l’université en cours d’année car je n’avais pas de quoi payer le deuxième semestre. Elle est à la maison et on espère qu’elle pourra rattraper l’an prochain. »

Au Kenya, l’exaspération monte à trois mois et demi de la présidentielle. Et un nouveau slogan est apparu sur les réseaux sociaux : « pas de nourriture, pas d’élection. Nous ne mangeons ni les urnes, ni les bulletins de vote. »

