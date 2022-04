La Banque mondiale appelle les pays riches à la solidarité alimentaire avec le Sud

Comment combattre la crise alimentaire que traversent les pays pauvres ? C'est l'une des grandes questions qui occupent cette semaine le FMI et la Banque mondiale. Réunis pour leurs assemblées de printemps, ils alertent les grandes puissances sur les dangers qui frappent les pays fragiles et multiplient les appels à la solidarité.

Pour David Malpass, l'heure est venue de vider les magasins. Le président de la Banque mondiale a appelé mercredi les pays riches à ouvrir leurs stocks de réserves alimentaires pour permettre de combattre la faim et la cherté des denrées qui frappe les pays les plus fragiles, notamment en Afrique. Il a salué l'annonce en ce sens faite par le Premier ministre indien, Narendra Modi. L'Inde dispose de 74 millions de tonnes de blé et de riz en réserves. Et si l'Organisation mondiale du commerce l'y autorise, elle pourrait vendre rapidement 22 millions de tonnes de riz et 16 millions de tonnes de blé. Encore faut-il disposer de fonds pour les acheter.

Et c'est ce qui inquiète le FMI. Car la crise alimentaire qui survient après celle du Covid a fragilité les finances publiques des États. Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, affirme que le fardeau de la dette est devenu intolérable en Afrique où une vingtaine de pays sont désormais surendettés. Les services du FMI annoncent qu'ils sont prêt à étudier une aide financière d'urgence pour les pays en situation de détresse alimentaire, que ces pays soient ou non sous programme avec le FMI.

