Au Kenya, rencontre entre le gouvernement de RDC et des groupes rebelles

Vue du centre administratif de Nairobi, la capitale du Kenya. Sam Stearman/Wikipédia

Une « réunion consultative » entre le gouvernement de Kinshasa et des groupes rebelles doit se tenir vendredi 22 avril à Nairobi, selon un communiqué de la présidence kényane. Cette rencontre est prévue au lendemain d'un mini-sommet de l'EAC dans la capitale kényane, qui a réuni les présidents du Kenya, du Burundi, d'Ouganda et de RDC, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, dix jours après l'adhésion de la RDC à la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Les pays présents se sont engagés à soutenir Kinshasa dans sa lutte contre les groupes armés actifs dans l'Est congolais.