Rencontre ajournée entre Félix Tshisekedi et des groupes armés rebelles au Kenya

Une dizaine de groupes armés étaient annoncés, dont le M23, ce vendredi 22 avril à Nairobi. Ils ne sont pas venus au rendez-vous.

Avec notre correspondante à Nairobi, Florence Morice

L’attente a duré presque toute la journée et l’annonce du report est finalement tombée en fin d’après-midi. Et pour cause : les représentants de groupes armés censés arriver depuis la RDC ce matin n’étaient pas présents au rendez-vous.

Pour quelle raison ? La présidence congolaise évoque des « difficultés logistiques » pour organiser le déplacement de ces représentants de groupes armés jusqu’à Nairobi, sans donner plus de précisions. Une dizaine de groupes armés étaient annoncés, dont le M23.

« Ces difficultés logistiques » sont en train d’être surmontées, et ils vont arriver, rassure cependant une source à la présidence. En attendant, le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi est reparti à Kinshasa après un dernier tête-à-tête avec son homologue Uhuru Kenyatta.

Il laisse à Nairobi une équipe qui sera donc chargée en son absence de mener les consultations. Celle-ci est notamment composée de son conseiller Serge Tshibangu, déjà artisan des discussions qui ont abouti à l’adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est.

