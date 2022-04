Togo: les prisonniers de nouveau autorisé à recevoir des visites

La prison de Lomé (illustration). Carine Frenk/ RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis deux ans, ils n'avaient plus de visite de leurs proches en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, À partir de ce 22 avril 2022, les prisonniers au Togo vont pouvoir de nouveau rencontrer leurs parents, amis et membres de la société civile au parloir. La levée des restrictions est partielle : sous conditions sanitaires strictes et uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi, Mais les avocats et militants des droits humains se réjouissent de la décision des autorités.