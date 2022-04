REPORTAGE

Gambie: les déplacés sénégalais ayant fui les violences au nord de Casamance ne sont toujours pas rentrés

Audio 01:31

Personnes déplacées, à Bujingha, du côté gambien de la frontière, le 15 mars 2022, suite à une opération militaire sénégalaise au nord de Casamance, lancée le 12 mars 2022. AFP - MUHAMADOU BITTAYE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Sénégal, le 12 mars dernier, l’armée sénégalaise lançait une opération spéciale contre le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) de Salif Sadio, au nord de cette région du Sénégal. Plus de 6 000 personnes avaient fui les localités autour de la frontière vers l’intérieur de la Gambie. Un mois et demi plus tard, le calme est de retour du côté gambien de la frontière, mais seuls quelques habitants sont rentrés dans leur village.