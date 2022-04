Maurice: la société civile appelle les autorités à désamorcer la crise sociale

Audio 01:27

Malgré l'interdiction de manifester en masse, les Mauriciens se sont rassemblés devant le quartier général de la police, le 22 avril 2022, alors qu'ailleurs des émeutes secouaient le pays. © RFI/Abdoollah Earally

Texte par : Abdoollah Earally Suivre 2 mn

Après les éruptions de violence la semaine dernière à Maurice, de nombreuses voix appellent les autorités à réviser les prix alimentaires et assister les plus pauvres. Le pays essaie de comprendre les raisons des émeutes qui ont fait un blessé par balle du côté des manifestants, et 13 blessés chez les forces de l’ordre. La gestion des affaires nationales y est pour quelque chose, mais la goutte de trop a été les récentes augmentations du gaz ménager et des carburants. Le ras-le-bol des citoyens a résonné devant le QG même de la police.