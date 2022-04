Triple attaque terroriste au Mali

Une patrouille de l'armée malienne sur la route entre Mopti et Djenné, dans le centre du Mali, le 28 février 2020 (image d'illusration) AFP - MICHELE CATTANI

Texte par : David Baché 1 mn

Le Mali et cette triple attaque terroriste qui a visé des camps militaires du centre du pays ce dimanche matin 24 avril. À Sévaré dans la région de Mopti, à Bapho et à Niono dans la région de Ségou. Trois attaques simultanées qui ont fait six morts parmi les soldats maliens.