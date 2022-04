Centrafrique : le premier procès de la CPS à nouveau renvoyé

Une vue générale de la Cour pénale spéciale (CPS), à Bangui, le 19 avril 2022. AFP - BARBARA DEBOUT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Démarrage difficile pour le tout premier procès de la Cour pénale spéciale depuis sa création il y a 7 ans. La CPS est une juridiction mixte composée de magistrats nationaux et internationaux et chargée de juger les crimes le plus graves commis en Centrafrique depuis 2003. Si le procès a effectivement démarré, pour l’ouverture des débats il faudra encore attendre. Puisque l’audience a été une nouvelle fois reportée au 16 mai prochain.