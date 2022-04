Guinée: sauvegarde du patrimoine et paix sociale au cœur des 72h du livre de Conakry

Un débat sous la case de Dalaba, ville invitée d'honneur de la 14ème édition des 72 heures du livre.jpeg © RFI/Matthias Reynal

C’est l’un des évènements culturels majeurs en Guinée. Chaque année, les 72 heures du livre réunissent à Conakry les intellectuels, les écrivains et les lecteurs du pays. La quatorzième édition a débuté ce samedi 23 avril et se clôture ce lundi 25 avril, sous le thème de la sauvegarde du patrimoine et de la paix sociale. Un programme qui résonne avec l’actualité.