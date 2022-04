Soudan: des mesures contre les deux-roues après de nombreux vols et agressions

Des usagers des deux-roues à Khartoum dans la capitale soudanaise (illustration). AFP - MARC HOFER

Au Soudan, les conducteurs de moto de la capitale, Khartoum, ne pourront désormais plus transporter de passager à l'arrière de leurs deux-roues et ce jusqu'à nouvel ordre. Décision prise par le gouverneur de l'État pour lutter contre la multiplication des vols violents, parfois à main armée, par des individus montés sur des motos. Le Soudan fait face à une vague de criminalité sans précédent alors que le pays s'enfonce dans une grave crise économique six mois après le coup d'État militaire.