Bénin: Patrice Talon entame la discussion sur la hausse des salaires avec syndicats et patronat

19 février 2022

En présentant ses vœux du nouvel an à ses compatriotes, le 31 décembre dernier, le chef de l’État béninois a promis une « revalorisation » des salaires aux travailleurs. Mardi 26 avril, Patrice Talon démarre les négociations recevant les syndicats et les employeurs. La rencontre est une première, les « sujets revendications » sont traités par une commission de concertation « gouvernement-syndicats », conduite par des ministres. La rencontre, qui se tient dans un contexte de forte hausse du coût de la vie, suscite intérêt et espoirs.