Cameroun: Ange Kayifa, l’art de dire non aux violences contre les femmes

Au Cameroun, une femme sur deux est victime de violences

Les lois pour protéger les femmes et les défendre existent, mais elles ne sont pas appliquées, explique Aissa Doumara. Elle est présidente de l'Association de lutte contre les violences faites aux femmes : une association qui offre un appui médical, juridique et social aux femmes et aux filles battues ou violentées.

« Environ 52 % des femmes camerounaises vivent des violences. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent au côté de l'État pour que ce fléau puisse finir. Si on arrive à mettre en application les lois de notre pays qui sont très bonnes, nous avons l'espoir que les choses vont s'apaiser. Les lois ne peuvent pas s'exécuter toutes seules, les efforts doivent être faits au niveau de ceux qui disent la loi, au niveau des politiques également, mais également au niveau des autorités traditionnelles religieuses, des hommes et des garçons ainsi que des femmes et des filles aussi. Cette idéologie patriarcale doit pouvoir cesser, également les pratiques culturelles néfastes qui contribuent fortement à ce que les violences soient pérennisées et qu'elles subsistent malgré le fait qu'il y ait des lois. »